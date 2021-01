Slovo líder je slovom, ktoré mi v posledných dňoch rezonuje mysľou, a bez ohľadu na to ako urputne sa o to snažím, nie a nie sa ho zbaviť. Máme však lídra na pozícii, ktorá si to najviac žiada?

Môžeme sa zamýšľať nad tým, čo tento pojem obsahuje, alebo koho za lídra pokladáme… Ja sa však radšej spýtam nasledovné: Nebolo by na mieste, aby sme status lídra považovali v určitých prípadoch skôr za povinnosť ako za úctyhodnú ašpiráciu?

Nechám každého z vás si na túto otázku odpovedať. Ak ste si už medzičasom odpovedali „ÁNO“, posuňme sa ďalej…

Predstavme si, čisto hypoteticky, že existuje nejaký právne relevantný a geograficky ohraničený útvar, ktorý v sebe zjednocuje určitú skupinu ľudí. Ďalej si predstavme, znova čisto hypoteticky, že tento útvar má na svojom čele osobu vo významnej funkcii, ktorej legitimitu čerpá práve od tejto skupiny ľudí. Títo ľudia mu odovzdali svoju dôveru nato, aby kontinuálne zlepšoval kvalitu ich života a, v prípadoch ak je to potrebné, vytváral podmienky na ich ochranu. Nato aby tak činil, má k dispozícií všetky možné prostriedky a veľké množstvo partnerov ako aj podriadených, ktorých si v nemalej miere vybral na túto misiu sám. Viem, viem… predstava na míle vzdialená realite. Z nejakého neznámeho dôvodu však verím, že si podobný obraz predsa len predstaviť dokážete. Máte? Super! Čo teda poviete, má takýto človek povinnosť správať sa ako líder?

[Jop!]

Ok, zhodli sme sa (aspoň v to pevne verím), že je na mieste očakávať od takejto osoby, aby sa ako líder naozaj správala. Nemyslím, že budem hovoriť len za seba ak poviem, že „líderské“ správanie by malo spĺňať prinajmenšom nasledovné atribúty:

Líder, ako človek zodpovedný za výsledky, by mal prijať zodpovednosť za akýkoľvek neúspech. Líder, ako človek vedúci tím ľudí, by mal týchto ľudí motivovať a odmeniť prinajmenšom tým, že im pripíše zásluhy, pokiaľ sa zapríčinili o úspech alebo sa na ňom podieľal. Líder by sa mal správať ku všetkým členom organizácie na základe rovnakých princípov. Ak jedného z členov tímu za niečo skarhá, nemôže druhého za to pochváliť, prípadne to uňho odignorovať. Líder by mal vytvoriť prostredie dôvery, kedy ktokoľvek z tímu za ním môže prísť a zdôveriť sa mu s jeho problémami bez obáv, že sa obsah takéhoto rozhovoru dostane ďalej.

Vyššie uvedené predstavuje úplné minimum na to, aby sme niekoho mohli nazvať lídrom, avšak pre ilustráciu prípadu, kedy sa istá osoba, tak ako sme si ho zadefinovali vyššie, úplne míňa tejto definícii napriek tomu, že je jej povinnosťou ňou byť, je takýto výpočet úplne postačujúci. Poďme teda ilustrovať. V ďalších riadkoch budeme túto osobu nie úplne príznačne označovať ako náš „líder“.

Zoberme to teda od podlahy:

Náš „líder“ má tendencie pri akomkoľvek neúspechu ukazovať svojim prštekom na ostatných. Niekedy mám pocit, že ich nemá 10 ale rovno 100 a každý je ukazovák. Všetko čo sa pokafre je vinou niekoho iného, či už ide o partnerov (a že má aj svojho favorita), odborníkov alebo novinárov. Proste vždy sa nájde niekto, kto niečo posral a náš “líder” je v tom nevinne. Napríklad ak v dôsledku pandémiu zomrie pár tisíc ľudí, náš „líder“ obviní jedného zo svojich partnerov, že ich zabil. Vtip? Veru nie.

Náš „líder“, okrem toho, že sa veľmi rád počúva, sa ešte radšej chváli. Ideálne na svojich nekonečných tlačovkách. Čokoľvek sa podarí? Je to jeho zásluha a len jeho. No a čo, že pred týždňom to navrhol niekto iný a on to vtedy zmietol zo stola ako blud. Tento týždeň v tom istom návrhu zmenil 1/100 obsahu a vydáva to za svoj brilantný nápad. A prečo? „Lebo proste oni to posrali a ja som to prišiel zachrániť.“ Oni a ja – dve obľúbené slová nášho „lídra“, ktoré vždy používa naopak.

Predstavte si, že náš “líder” má dve deti. Aby sme trošku pomohli našej predstavivosti , rovno si ich pomenujme: prvé sa bude volať Sichard a druhé Koris. Netradičné mená, hovoríte si... No netradičný je aj vzťah nášho lídra k nim. Na začiatok treba uznať, že obe deti sú na pomery tradičnej rodiny až príliš samostatné. Ale k veci. Tatko zakáže v rodine používať hračky. Sichard povie, verejne aj pred príbuznými, že zákaz hrania sa so všetkými hračkami nemá význam, a niektoré hračky by mohli byť dovolené. Tatko sa rozčúli a rovnako verejne vyhlási takéto papuľovanie za zradu rodiny a označí syna za hada, ktorého si choval na prsiach. Medzičasom si príbuzní všimnú, že druhý syn, Koris, sa obďaleč hrá s figúrkami lyžiarov. Príbuzní konfrontujú tatka, či toto nie je problém, nakoľko boli svedkami jeho reakcie pri Sichardovi. Tatko sa čuduje o čom rozprávajú. Veď to je predsa Korisova hračka a nech sa s ňou hrá koľko chce. Pokojne nech si zavolá aj kamarátky a hrajú sa spolu, veď on je predsa v kolektíve taký obľúbený.

Náš “líder” veľmi rád vynáša na verejnosť veci z kuchyne. Zásadne však vždy vtedy, keď sa mu to hodí. Dokonca prikročil k bezprecedentnému kroku, kedy zverejnil časť nahrávky interného zasadnutia ústredného tímu a účelovo ju interpretoval tak, aby si prihrial svoju instantnú polievočku.

Záver: Nech sa na to pozriem z akéhokoľvek uhľa pohľadu, mám pocit, že tento náš „líder“ robí všetko preto, aby sme ho týmto slovom nemohli nazvať. Spýtajte sa samy seba, či by ste pod takýmto „lídrom“ chceli alebo rovno vedeli pracovať. Či by ste boli schopní plniť ciele, ktoré ste si ešte kedysi dávno spoločne stanovili a na ktoré sa medzičasom úplne zabudli...

Ak vám prišla použitá terminológia zbytočne zmätočná, odporúčam si článok prečítať ešte raz s tým, že pojem “líder” nahradíte nejakým príznačnejším pojmom ako napríklad “alibista”, “egocentrik”, “pokrytec” a pod.